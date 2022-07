Doc nelle tue mani: Addio a Luca Argentero. Ecco chi lo sostituisce. Fan distrutti scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Doc nelle tue mani è la grande fiction di Rai 1 che ha riscosso un enorme successo raggiungendo picchi di ascolti elevatissimi. Il merito va in primis a Luca Argentero e a tutto il cast e poi, senza dubbio, a tutti coloro che hanno lavorato in modo egregio nella costruzione di una magnifico colossal della televisione italiana. La novità per i fan più accaniti è che la fiction ritornerà in Italia con una terza stagione ma, in America si è pronti a produrre la prima stagione e il protagonista sarà un noto attore. Ecco tutti i dettagli.

Pochi giorni fa, Pierdante Piccioni, ex primario del Pronto Soccorso di Codogno, nonché il reale primario cui si sono ispirati per la fiction di Rai 1, ha rivelato che Doc nelle tue mani potrebbe essere ben presto adattata anche in America. La bellissima notizia è stata svelata proprio durante la presentazione del libro di Pierangelo Sapegno, dal titolo omonimo a quello della fiction. Si tratta di un romanzo edito da Mondadori ed ispirato alla seconda stagione che è terminata proprio nell’inverno 2022.

Precisamente, l’ex primario, che nella vita reale ha davvero dimenticato 12 anni della sua vita in seguito ad un incidente, ha informato che la Sony ha acquistato tutti i diritti della fiction per poterla produrre anche negli Usa. Tutto questo perché tutti si sono resi conto dell’enorme successo. Piccioni ha, infatti, dichiarato: “Doc nelle tue mani è per la Rai la gallina delle uova d’oro. Una sera, durante un incontro, persone di Mediaset e Netflix dicevano scherzando che avrebbero comprato la serie dalla Rai a qualunque prezzo. La prima stagione ha avuto un successo enorme con più di 100 Paesi al mondo che hanno acquistato i diritti.

La seconda è sulla stessa strada. Ora anche la Sony ha comprato i diritti del format per mandarlo in onda in America”. Ma, trattandosi degli Stati Uniti, chi sarà il sostituto del bel Luca Argentero ad interpretare il dottor Fanti? Pierdante è intervenuto anche in merito a tale quesito. “Stanno facendo il casting, una delle ipotesi è che Fanti sia interpretato da Matthew David McConaughey, non nascondo che non mi dispiacerebbe.” Si tratta del sex symbol statunitense, attore, regista e produttore cinematografico. Noto per tantissime premiazioni e film, tra cui i più famosi Non aprite quella porta IV, La rivolta delle ex, Magic Mike, o serie tv come Sex and city e True Detective.

Inoltre, Piccioni ha anche risposto, senza fare alcun spoiler o dare anticipazioni, alla frequente domanda sulla trama della terza stagione di Doc nelle tue mani. "Stiamo lavorando alla terza serie di Doc, ma non sono autorizzato a dire di più. Dovrebbe andare in onda nella primavera dell'anno prossimo. Si ragionerà ancora di empatia, di metodo Fanti, ma è una delle ipotesi. Naturalmente non si snaturerà la storia e non mancheranno le sorprese". Dunque, non ci resta che attendere meno di un anno per vivere le emozioni bellissime che è capace di regalare la fiction della Rai.

