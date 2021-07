Doc – Nelle tue mani arriva il clamoroso spoiler | Tutta colpa di Gianmarco Saurino

Gianmarco Saurino Doc – Nelle tue mani – Solonotizie24

Durante l’ultimo anno abbiamo avuto modo di vedere la serie Doc – Nelle tue mani raggiungere un grandissimo successo grazie al cast d’eccezione, un protagonista come Luca Argentero e la presenza di attori amatissimi dal pubblico come Gianmarco Saurino… proprio lui che si è lasciato andare uno spoiler di troppo?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli ultimi due anni la serie Doc – Nelle tue mani ha riscosso un grandissimo successo in onda su Rai 1, affascinando il pubblico televisivo con il racconto della storia del Doc Andrea che, dopo aver perso la memoria cambia il suo approccio alla vita, cercando anche di far pace con il proprio passato trovandosi faccia a faccia con un presente che non ricorda e nel quale non si riconosce.

Una serie, questa, che conferma l’amore del pubblico per Luca Argentero perfetto nei panni di Andrea, insieme al grande consenso che hanno riscosso anche Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon e Gianmarco Saurino. Il tutto, però, non finisce qui. Ecco perché.

Doc – Nelle tue mani anticipazioni

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere tornare in onda Luca Argentero nei panni del Doc Andrea, in onda tutte le settimane su Rai 1. La trama del film ha permesso ai fan di vedere alla prese il doc con i problemi di bulimia della figlia Carolina, il cui problema psicologico è molto più grave di quanto lui potesse immaginare. La giovane ragazza, infatti, non ha ancora superato il trauma derivante dalla morte del fratello Mattia, un dolore ancora vivo sia nel cuore di Andrea che di Agnese, coalizzati ancora una volta per il bene della figlia.

La messa in onda delle repliche di Doc – Nelle sue mani, comunque sia, ha fatto anche in modo che per i fan sui fan e non solo chiedessero alla produzione: quando andrà in onda la seconda stagione?

Gianmarco Saurino, arriva qualche rivelazione di troppo sulla serie?

Da qualche settimana a questa parte abbiamo avuto modo di vedere tornate sul set Gianmarco Saurino e il tutto il cast di Doc – Nelle tue mani, il continuo della serie che avremo modo di vedere nel 2022… parola di Saurino, volto noto anche di Nico in Che Dio ci aiuti.

L’attore durante un’intervista rilasciata in diretta nella pagina Instagram di Popcorn Talk circa la serie ha dichiarato: “ Andrà in onda tra gennaio e febbraio. Intanto potete riguardare le repliche di Doc che stanno rimandando. Siamo tutti i giovedì su Rai 1. Potete riguardarvi tutta la prima stagione ”.