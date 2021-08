Doc – Nelle tue mani , Clamoroso addio a uno dei personaggi più importanti. Il Lutto choc

I lavori in corso per l’allestimento della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani sono ormai cominciate da qualche settimana, ma a fa discutere la pubblicazione di nuove anticipazioni che hanno lasciato i fan senza parole… il pubblico della serie dovrà così dire addio a un noto personaggio, un lutto che segnerà così anche il corso della serie.

L’estate 2021 è segnata dalla messa in onda della nuova serie di Doc – Nelle tue mani che racconta la storia del dottore Andrea Fanti che, dopo aver perso la memoria, sta cercando di ricostruire in toto la sua vita e cercare di rimediare così molti errori messi in atto negli anni precedenti. Durante la seconda stagione della serie Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, dovrà però fare i conti con un addio improvviso che sconvolgerà così la sua vita. Ecco di chi si tratta.

Doc – Nelle sue mani anticipazioni

La strabiliante storia di Andrea Fanti ha conquistato il pubblico di Rai 1, incentrata su come il medico stia cercando di riprendere così la propria vita in mano e anche la professione da medico, non a caso secondo quanto reso noto dalle nuove anticipazioni di Doc – Nelle tue mani troveremo il medico di nuovo al fianco di Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli.

Andrea Fanti, dunque, convincerà la giovane dottoressa a non lasciare così l’ospedale, nel frattempo il medico, comunque sia, continuerà il lungo corteggiamento dell’ex moglie Agnese certo del fatto che sia lei la donna che vuole al suo fianco, insieme ai figli.

Doc – Nelle tue mani, Lutto nello show

Secondo quanto reso noto anche da La Nostra TV, la serie di Doc – Nelle tue mani non riserverà solo intrecci d’amore al mero racconto della vita di Andrea Fanti… ma il team ospedaliero del Policlinico Amborsiano dovrà fare i conti anche con la scoperta della pandemia da Covid-19 che sarà al centro della trama e non solo.

A tenere banco nel del web in queste ore troviamo i rumors secondo cui la trama diffusa della seconda serie di Doc – Nelle tue mani Andrea Fanti e gli altri protagonisti del mondo affrontare una grave perdita a causa Covid-19 , anche se momento non è stato reso ancora noto chi tra di loro dovrà così la sciare lo sceneggiato.

L’articolo Doc – Nelle tue mani , Clamoroso addio a uno dei personaggi più importanti. Il Lutto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.