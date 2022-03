Doc nelle tue mani, l’Addio di Luca Argentero sconvolge i fan. L’attore lascia la rai, ecco chi lo sostituisce. Fan sotto choc

Doc-Nelle tue mani 2 si è ormai concluso e salvo improvvisi cambi di programma la terza stagione di Doc ci sarà. Ma i fan di Luca Argentero possono stare tranquilli perché potranno rivedere il loro beniamino sia a teatro che in Tv. L’attore a fine marzo ripartirà con la tournée dello spettacolo scritto con Edoardo Leo: “E’ questa la vita che sognavo da bambino?”. E’ un monologo in cui Luca Argentero racconta la storia di tre grandi sportivi: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Al suo posto una nuova e avvincente stagione di Don Matteo 13 che andrà in onda a partire dal prossimo giovedì al posto di Doc – Nelle tue mani.

Luca Argentero torna a teatro: “Racconto la storia di tre grandi sportivi”

Luca Argentero, quindi, dopo Doc-Nelle tue mani 2 torna a teatro con questo monologo scritto con Edoardo Leo. Dice l’attore a Tv Sorrisi e Canzoni: “Sono personaggi che mi hanno suggestionato da bambino e che credo simboleggino bene il coraggio che serve per fare le scelte meno convenzionali”. Non solo teatro per Luca Argentero ma anche televisione: dal 13 aprile, in streaming su Disney+, l’attore di Doc sarà tra i protagonisti della serie Le fate ignoranti basata sull’omonimo film di Ferzan Ozpetek. Otto episodi e come colonna sonora una canzone inedita di Mina “Buttare l’amore”.

Le fate ignoranti: Luca Argentero protagonista della serie su Disney+

Nella serie Le fate ignoranti Luca Argentero interpreta Massimo. Quando Massimo muore la moglie scopre che il marito aveva una relazione omosessuale con Michele.

Doc 3, Luca Argentero aspetta l’invito

Un successo pazzesco quello ottenuto da Doc-Nelle tue mani 2, la fiction con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Fanti. Per Luca Argentero ora è tempo di raccontare il successo della serie che ha stregato una gran bella fetta di pubblico. Luca è intervenuto in collegamento nelle battute finali del TG1, dove ha parlato di una ipotetica nuova stagione: Se ci sarà una nuova stagione? Io dico che non vedo l’ora di continuare a raccontare la storia di Doc! Io sono qua e aspetto un invito. ha affermato con il sorriso il bravissimo attore torinese sul primo canale.

Doc-Nelle tue mani non si ferma quindi con la seconda stagione. Dopo aver appassionato oltre sette milioni di telespettatori la fiction Rai con protagonista Luca Argentero andrà avanti con altre puntate. Lo stesso attore, qualche tempo fa, aveva dichiarato che fin da subito il progetto è stato strutturato per tre stagioni. Ma dato il successo della serie non è escluso che si arrivi a molti più episodi…

Doc 3, ritardi per colpa di Luca Argentero. L’attore ha preso altri impegni

Doc-Nelle tue mani 3 dovrebbe andare in onda nel 2023. Al momento il set non è stato riaperto e non c’è ancora una data ufficiale dell’inizio delle riprese, che si sono sempre tenute tra Milano e Roma. Di sicuro bisogna tener conto degli impegni di Argentero, che è uno degli attori più amati e cercati dal piccolo e grande schermo. Quest’estate Luca dovrebbe iniziare a girare il remake di Sandokan accanto a Can Yaman (ricoprirà il ruolo di Yanez).

Probabile, dunque, che le riprese della terza stagione di Doc-Nelle tue mani slittino in autunno. Nel cast oltre Argentero è confermata Matilde Gioli, che ha ammesso pubblicamente di aver dato già la sua disponibilità a sceneggiatori e produttori. L’attrice è entusiasta del suo personaggio, la dottoressa Giulia Giordano, e spera in un lieto fine per la sua storia. Altre due attrici sembrano invece fuori dai giochi: stiamo parlando di Silvia Mazzieri (la specializzanda Alba) e Giusy Buscemi (la psicologa Lucia). Entrambe sono in dolce attesa e il parto è previsto in estate. Quasi sicuramente le due non riusciranno a recuperare in tempo le forze per tornare ad indossare di nuovo il camice bianco. Non è escluso però un loro ritorno più in là, magari in accordo con i registi di Doc-Nelle tue mani.

Senza alcun dubbio l’ipotetico addio di Alba smuoverebbe parecchio la trama di Doc: che ne sarà della sua storia d’amore con Riccardo, sbocciata nel corso della prima stagione? I due hanno vissuto attimi di forte crisi dopo la pandemia e chissà che non siano destinati a dirsi definitivamente addio… Tra l’altro parecchi telespettatori non vedono l’ora di vedere Riccardo – alias Pierpaolo Spollon – accanto a Carolina Fanti, la figlia nella fiction di Argentero. Tra i due tanto feeling e un bacio a stampo ma nulla più (per ora). Non resta che armarsi di pazienza e attendere le nuove puntate!

E voi siete fan di questa fiction? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Doc nelle tue mani, l’Addio di Luca Argentero sconvolge i fan. L’attore lascia la rai, ecco chi lo sostituisce. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.