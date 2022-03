Doc-Nelle tue mani, Luca Argentero non è stato chiamato per la terza serie. Ecco chi viene sostituito. Fan sotto choc

Un successo pazzesco quello ottenuto da Doc-Nelle tue mani 2, la fiction con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Fanti. Ieri sera si è chiusa su Rai Uno la seconda stagione della fiction, che ha lasciato i milioni di seguaci della serie a bocca spalancata in seguito al finale a sorpresa.

Per il protagonista di Doc-Nelle tue mani ora è tempo di raccontare il successo della serie che ha stregato una gran bella fetta di pubblico. Luca Argentero è intervenuto in collegamento nelle battute finali del TG1, dove ha parlato di una ipotetica nuova stagione: Se ci sarà una nuova stagione? Io dico che non vedo l’ora di continuare a raccontare la storia di Doc! Io sono qua e aspetto un invito. ha affermato con il sorriso il bravissimo attore torinese sul primo canale.

Luca Argentero commenta il successo di Doc-Nelle tue mani: “Siamo stati una squadra imbattibile”

Checco Zalone anni fa cantò “Siamo una squadra fortissimi”. Un gruppo di egual successo è stato capitanato da Luca Argentero, guida trainante del successo di Doc-Nelle tue mani. La fiction di Rai Uno, che ieri sera ha chiuso con una puntata finale ad alto tasso emotivo, è stata caratterizzata da un’unione di intenti a tutto campo, come confermato da Argentero in collegamento al TG1: “Il nostro segreto? Siamo stati una squadra imbattibile sotto tanti punti di vista, umano e professionale. Questa è una grande occasione per ringraziare tutti quanti”.

Argentero ammette: “Il pubblico si è appassionato alle vicende di Doc”

Luca Argentero, in chiusura di collegamento con il TG1 ha parlato del gran seguito dei telespettatori, che hanno inondato di affetto il cast di Doc: “Il pubblico si è appassionato a noi, abbiamo portato in tv una storia che parla di empatia”.

Bomba Rai, Doc-Nelle tue mani 3 si farà ma senza i due protagonisti. Ecco chi prende il loro posto, Fan distrutti

Doc-Nelle tue mani non si ferma con la seconda stagione. Dopo aver appassionato oltre sette milioni di telespettatori la fiction Rai con protagonista Luca Argentero andrà avanti con altre puntate. Lo stesso attore, qualche tempo fa, aveva dichiarato che fin da subito il progetto è stato strutturato per tre stagioni. Ma dato il successo della serie non è escluso che si arrivi a molti più episodi…

Doc-Nelle tue mani 3 dovrebbe andare in onda nel 2023. Al momento il set non è stato riaperto e non c’è ancora una data ufficiale dell’inizio delle riprese, che si sono sempre tenute tra Milano e Roma. Di sicuro bisogna tener conto degli impegni di Argentero, che è uno degli attori più amati e cercati dal piccolo e grande schermo. Quest’estate Luca dovrebbe iniziare a girare il remake di Sandokan accanto a Can Yaman (ricoprirà il ruolo di Yanez).

Probabile, dunque, che le riprese della terza stagione di Doc-Nelle tue mani slittino in autunno. Nel cast è confermata Matilde Gioli, che ha ammesso pubblicamente di aver dato già la sua disponibilità a sceneggiatori e produttori. L’attrice è entusiasta del suo personaggio, la dottoressa Giulia Giordano, e spera in un lieto fine per la sua storia.

Altre due attrici sembrano invece fuori dai giochi: stiamo parlando di Silvia Mazzieri (la specializzanda Alba) e Giusy Buscemi (la psicologa Lucia). Entrambe sono in dolce attesa e il parto è previsto in estate. Quasi sicuramente le due non riusciranno a recuperare in tempo le forze per tornare ad indossare di nuovo il camice bianco. Non è escluso però un loro ritorno più in là, magari in accordo con i registi di Doc-Nelle tue mani.

Senza alcun dubbio l’ipotetico addio di Alba smuoverebbe parecchio la trama di Doc: che ne sarà della sua storia d’amore con Riccardo, sbocciata nel corso della prima stagione? I due hanno vissuto attimi di forte crisi dopo la pandemia e chissà che non siano destinati a dirsi definitivamente addio… Tra l’altro parecchi telespettatori non vedono l’ora di vedere Riccardo – alias Pierpaolo Spollon – accanto a Carolina Fanti, la figlia di Doc. Tra i due tanto feeling e un bacio a stampo ma nulla più (per ora). Non resta che armarsi di pazienza e attendere le nuove puntate!

