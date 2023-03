docenti-neoassunte-in-astensione-obbligatoria:-possono-chiedere-di-sostenere-il-colloquio-con-certificato-medico.-nota-usr-lazio

L’USR Lazio fornisce ulteriori chiarimenti sulle docenti neoassunte in ruolo nell’anno scolastico 2022/23 che si trovano in astensione obbligatoria. La nota integra quella dell’1 dicembre dello stesso USR a seguito del recente orientamento degli atenei del Lazio che hanno comunicato non esser ostativa la condizione di maternità per la frequenza dei corsi universitari di 5cfu previsti all’interno del percorso di formazione e prova conclusiva.

Vittorio Rienzo