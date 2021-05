doctor-who-e-gli-altri-film-per-la-tv-tratti-dalle-serie

Il 27 maggio del 1996 debuttava sulla britannica Bbc una nuova avventura dedicata al Signore del Tempo. Cogliamo l’occasione per ricordare alcuni dei migliori lungometraggi televisivi che prendono le mosse dalle produzioni a episodi

Nella selva di film che ispirano la realizzazione di serie, di produzioni a episodi che vengono trasformate in pellicole cinematografiche, di remake, sequel, prequel e reboot, figurano anche quei contenuti ibridi noti come film per la tv. Un caso celebre è Doctor Who, noto anche come Doctor Who: The Television Movie, che debuttava sulla britannica Bbc 15 anni fa, il 27 maggio 1996. Se nella maggior parte dei casi recenti questo tipo di storia viene realizzata per regalare ai seguaci di una serie una conclusione risolutiva a una narrazione che non ha avuto modo di evolvere naturalmente verso la fine a causa di una cancellazione prematura, esistono anche circostanze come quelle del seminale show di fantascienza. Il film tv, in questo caso, è il pretesto per dare nuova vita a un franchise longevo; altre volte, invece, è semplicemente un doppio episodio che fa da ponte tra una stagione e un’altra, specialmente se separate da un lungo iato. Festeggiamo dunque Doctor Who con alcuni dei più memorabili film tv tratti dalla serie.

1. Doctor Who – The Movie

Dopo la sospensione, nel 1989, della storica serie fantascientifica della Bbc, al suo debutto nel 1963, un film tv viene messo in cantiere a distanza di sette anni con l’intenzione di farne una sorta di episodio pilota per una produzione americana incentrata sull’alieno di Gallifrey. Nei panni dell’ottava incarnazione del Signore del Tempo troviamo l’attore britannico Paul McGann, in quelli della sua iconica nemesi – il Maestro – l’americano Eric Roberts. Il risultato è alquanto pittoresco, ambientato a San Francisco con un Dottore appena rigenerato e vittima di amnesia, che sfoggia un intrigante look alla Lord Byron, ma con una controparte – il Maestro – decisamente spiazzante. L’espediente non sortì l’effetto desiderato, quello di un reboot made in Usa, ma per fortuna il brillante Russell T. Davies nel 2005 ha ridato vita al franchise sulla Bbc.

2. Sense 8 – Amor vincit omnia

La bellissima, corale e cosmopolita serie new age delle sorelle Wachowski, dedicata a una manciata di umani collegati tra loro telepaticamente e braccati da una losca organizzazione, aveva sofferto fin da subito dei limiti imposti dal budget e dalle riprese effettuate in svariate parti del mondo. Nel 2017, Netflix decide di cancellarla, ma promette ai fan, fedelissimi, di Sense8, di donare alla storia un degno finale. Un anno dopo, l’8 giugno 2018, Amor vincit omnia debutta sulla piattaforma, seguendo i sensate a Parigi e a Napoli mentre il mefistofelico Whispers dà loro la caccia, mettendo in scena fughe, separazioni, riunioni, matrimoni e un finale liberatorio, “hippy” e perlomeno epico che vi raccomandiamo di recuperare (senza pregiudizi).

3. Breaking Bad – El Camino

Una delle serie più importanti del Nuovo Millennio, Breaking Bad, è stata creata da Vince Gilligan di X-Files, il quale ha ideato un personaggio, quello del mite professore di chimica Walter White, che si trasforma lentamente in un villain spietato, seminale. Nonostante il finale con il botto, alcuni punti della narrazione rimanevano da risolvere, così Netflix ha colto l’occasione per realizzare El Camino, film tv che ha fatto la sua comparsa sulla piattaforma (Breaking Bad è, invece, una produzione del canale via cavo Amc, quello di The Walking Dead) l’11 ottobre 2019. Tutta dedicata a Jesse Pinkman, ex studente liceale di Walt diventato suo partner criminale e gradualmente disceso in un inferno personale, la storia lo segue nella fuga dopo gli eventi finali di Breaking Bad mentre, tra flashback che ricostruiscono i momenti più rocamboleschi e gli accadimenti del presente destinati a rendergli possibile la sopravvivenza, pone le basi per un futuro e una vita completamente nuovi.

4. Blackadder Back and Forth

Blackadder è la comedy inglese, firmata dai geniali Richard Curtis, Ben Elton e Rowan Atkinson, forse più esilarante di sempre. Il protagonista è un losco figuro, accompagnato dai suoi discendenti (tutti chiamati Edmund Blackadder) che fanno parte della storia del regno britannico nei modi più bizzarri e divertenti. Dopo lo sciocco e imbelle principe Edmund vissuto in epoca medievale, il diabolico cortigiano omonimo che trama alla corte della Regina Elisabetta, lo scaltro maggiordomo dell’idiota principe del Galles durante gli anni della Rivoluzione francese e il vigliacco capitano finito in prima linea durante la Prima guerra mondiale, nel film del 1999 ritroviamo l’ultimo Blackadder, contemporaneo, alle prese con una macchina del tempo che porta lui e il fido scagnozzo Baldrick in varie epoche (preistoria compresa). Con esiti, ovviamente, spassosissimi che offrono il pretesto per riunire il vecchio cast composto dall’élite dei comici inglesi, da Stephen Fry a Hugh Laurie passando per Rick Mayall.

5. Psych 2 – Lassie Come Home

Longeva e strampalata produzione del canale Usa Network con protagonista un acuto investigatore che si finge sensitivo per giustificare il suo incredibile intuito, Psych è un vero e proprio cult per tutti coloro che hanno seguito la serie per otto stagioni e svariati episodi surreali, ipercitazionisti (c’è anche una puntata che ospita una reunion del cast di Twin Peaks) e memorabili. Conclusasi nel 2014, è stata seguita da un film tv nel 2017 e poi da un sequel del 2020 che costituisce uno strano caso di epilogo dopo l’epilogo. Ideato per riunire il cast dopo che uno degli attori del cast principale – il talentuoso Timothy Omundson interprete del rigido poliziotto Lassiter – aveva sofferto una malattia quasi mortale, il film fa il verso nel titolo a Torna a casa, Lassie (sulla celeberrima cagnolina) e segue la convalescenza di Lassiter, vittima di un ictus sofferto in seguito a un’aggressione.