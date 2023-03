Documentário com estudantes de escola municipal de Porto Alegre vence prêmio nacional de cinema

Filme “Em Frente” foi gravado em instituição de ensino da zona norte da Capital e aborda questões sociais vivenciadas pela comunidade negra. Resultado foi divulgado na noite desta quinta-feira (9). Documentário com estudantes de Porto Alegre vence prêmio nacional de cinema

O documentário “Em Frente”, protagonizado por estudantes da Escola Municipal Doutor Liberato Salzano, na zona norte de Porto Alegre, superou curtas-metragens de todo o país e venceu o 16º Festival Visões Periféricas – evento de cinema voltado à curadoria de filmes realizados em áreas de vulnerabilidade social do Brasil. O resultado foi anunciado na noite desta quinta-feira (9).

O filme traz depoimentos da comunidade negra da instituição de ensino. São relatos de alunos do 9ª ano do Ensino Fundamental, professores e servidores, que compartilham histórias de vida cruzadas pelo racismo.

“O documentário conta com relatos sensíveis de homens e mulheres de diferentes idades e ocupações, que destacam as formas de resiliência individuais e coletivas frente ao preconceito racial, uma dolorosa realidade que ainda precisamos combater com veemência”, avalia a coordenadora da Assessoria de Educação em Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação (SMED), Patrícia Pereira.

A produção foi dirigida pelos cineastas voluntários Mariana Gonçalves da Silva e Jonatan Brum Tavares. Os dois são ligados ao movimento cultural negro.

