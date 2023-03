Documentário ‘Para Onde Voam as Feiticeiras’ é exibido na Praça da Vila Geni, em Presidente Prudente

Apresentação faz parte do projeto “Cinema para Todos” e reúne artistas LGBTQIA+ que revivem suas próprias histórias. Documentário ‘Para Onde Voam as Feiticeiras’ é exibido em Presidente Prudente (SP)

O documentário “Para Onde Voam as Feiticeiras” será exibido, de forma gratuita, na Praça da Vila Geni, a partir das 19h30 deste sábado (25), em Presidente Prudente (SP). A sessão faz parte do projeto “Cinema para Todos”.

O filme é dirigido por Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral, que, a partir de uma sequência de registros feitos no centro de São Paulo (SP), reúne artistas LGBTQIA+ que revivem suas próprias histórias, por meio de relatos e performances, reverberando as lutas sociais da contemporaneidade.

Além disso, o projeto realiza um debate com mulheres que “são linhas-de-frente nessa importante luta pela vida” com a participação da Mari Palhares, trabalhadora da cultura, militante da “Frente Pela Vida das Mulheres” e “Consulta Popular”, e Fernanda Aparecida Matheus, formada em engenharia agronômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

A exibição é a primeira do projeto e em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

Serviço

A Praça da Vila Geni está localizada na Rua dos Paulistas, n° 1.422, em Presidente Prudente.

