documento-pessoal-e-caneta-preta:-veja-o-que-levar-para-a-prova-e-mais-detalhes-do-concurso-da-guarda-metropolitana

Candidatos devem se chegar às 13h e portões dos locais de prova vão fechar às 14h deste domingo (2). Guarda Metropolitana de Palmas tem 100 vagas

Divulgação/ Prefeitura de Palmas

As provas objetivas do concurso da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) serão aplicadas para mais de 15 mil candidatos neste domingo (2). Para que o candidato não perca a prova, é preciso ter atenção às regras definidas em edital.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O concurso foi lançado em dezembro de 2022 e são ofertadas 100 vagas, sendo 50 para preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 3.440,77 e gratificação por se tratar de atividade perigosa.

Horário

A prova será aplicada à tarde, a partir das 14h, quando os portões serão fechados. Entretanto, a orientação é que os inscritos cheguem ao local indicado uma hora antes, ou seja, às 13h.

Na primeira etapa do certame, 18 locais, entre escolas estaduais, municipais e universidades, vão receber os candidatos. (veja a lista no fim da matéria).

Para consultar o local de prova, clique aqui.

Confira as orientações aqui.

LEIA TAMBÉM:

Mais de 15 mil candidatos devem participar do concurso da Guarda Metropolitana; maioria é do TO

Inscrições para o concurso da Guarda Metropolitana começam no dia 19 de dezembro; salário passa de R$ 3,4 mil

Provas do concurso da Guarda Metropolitana serão aplicadas neste domingo (2); confira os locais

O que pode levar

Para identificação, o candidato deve levar pelo menos um dos seguintes documentos originais:

Cédula de identidade (RG);

Registro de identificação civil (RIC);

Carteira de órgão ou conselho de classe;

Carteira de trabalho e previdência social (CTPS);

Carteira nacional de habilitação com foto;

Passaporte; carteiras de identidade expedidas pelas forças armadas (polícias militares e corpos de bombeiros militares);

Registro nacional de estrangeiro (RNE).

O preenchimento folha de respostas só será permitido com caneta de tinta preta. Conforme o edital, caso o candidato utilize caneta com outra cor de tinta, poderá impedir a leitura das respostas, que é feito por um software de reconhecimento de digitalização. Assim será prejudicado.

O candidato deverá ceder cópia manuscrita de frase que constará na lista de presença. Isso para caso ele tenha que passar por exame grafotécnico.

O edital alerta que não será permitida a utilização de qualquer tipo de aparelho que realize gravação de imagem, de som ou de imagem e som pelo candidato.

Questões

A prova objetiva faz parte da primeira etapa do concurso, que tem caráter eliminatório e classificatório. Para avaliar o conhecimento, os candidatos deverão responder a 50 questões de múltipla escolha, com quatro opções cada uma, sendo apenas uma alternativa correta.

A prova terá duração de três horas e o candidato poderá deixar o local somente duas horas depois do início da aplicação.

Transporte

Quem precisar ir de ônibus até o local de prova, a Prefeitura de Palmas lembrou que as linhas do transporte público estão gratuitas aos fins de semana, que poderá facilitar a locomoção dos candidatos.

Concorrência

De acordo com a Fundação Vunesp, banca realizadora do concurso, ao todo 15.449 confirmaram inscrição para seleção. Levando em consideração o total de vagas, a concorrência é de 154,49 candidatos que concorrem às 100 vagas.

Veja onde as provas vão ser aplicadas:

Centro Uni. Luterano de Palmas Ceulp/Ulbra

Universidade Federal do Tocantins

Centro Universitário Católica do Tocantins

EM Beatriz Rodrigues da Silva

EE Professora Elizângela Glória Cardoso

ETI Almirante Tamandaré

Em Eurídice Ferreira de Mello

ETI Escola Municipal de Tempo Integral Luiz Gonzaga

Ace Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday

ETI Escola Mun do Tempo Integral Anísio Spínola Teixeira

Centro de Ensino Medio Tiradentes

Colégio Estadual São José

Colégio da PM do Tocantins – Unidade (Sen Antonio L. Maya)

Colégio Militar do Estado do Tocantins – Unidade I – Bl A

Colégio Ulbra Palmas

Cem Castro Alves

Eti Pe Jósimo Tavares

Cem Santa Rita de Cássia

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200