Doenças respiratórias levam mais de 3,8 mil crianças para unidades de saúde de Araguaína em 2023

Aumento com relação a 2022 é de mais de 100% no Pronto Atendimento Infantil, segundo a Saúde Municipal. Semus reforçou atendimento por causa de alta demanda em Araguaína

O número de atendimentos referente a doenças respiratórias em crianças cresceu na rede municipal de saúde de Araguaína, norte do estado, nos primeiros três meses do ano. Com relação ao mesmo período de 2023, o aumento passa de 100% no Pronto Atendimento Infantil (PAI).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) as principais queixas dos pequenos pacientes e pais são com relação a rinofaringite, faringite, amigdalite, sinusite, laringite e a bronquiolite, doenças que são mais recorrentes no período chuvoso e afetam o sistema respiratório.

No Pronto Atendimento Infantil, a maior parte dos diagnósticos nas crianças é de bronquiolite, uma inflamação aguda bronquíolos, responsáveis por levarem o oxigênio ao pulmão. Em números, de 1º de janeiro até terça-feira (28), os profissionais atenderam 3.837 casos de síndromes respiratórias na unidade. Em 2022 foram 1.853 casos, que equivale a um aumento de 107%.

No Hospital Municipal de Araguaína, no mesmo período já são 229 internações somente neste ano. Em 2022, nos três primeiros meses, foram 158 internações, um aumento de 44,9%.

“Em todo o Brasil tem sido grande a incidência da bronquiolite. Em nossas unidades, especialmente no Pronto Atendimento Infantil, cresceu a movimentação de crianças e por isso reforçamos nosso atendimento com mais profissionais”, disse a médica pediatra e diretora técnica do PAI e HMA, Elena Medrado.

Entre os sintomas característicos das doenças respiratórias estão:

Tosse persistente;

Febre acima de 37,5° C;

nariz entupido e coriza.

Eles são parecidos com de uma gripe ou resfriando, mas após dois dias podem surgir:

Chiado e alargamento das narinas ao respirar,

Aumento da irritabilidade;

Cansaço, moleza;

Respiração rápida, ou falta de ar;

Diminuição do apetite;

Diarreia;

Dificuldade para dormir .

Para evitar casos de doenças respiratórias, pais ou responsáveis devem evitar levar crianças para aglomerações; evitar ambientes úmidos, não colocar objetos na boca ou nariz, pois podem estar contaminados; não ficar exposto em locais com muita poeira ou mofo, que podem contribuir para o quadro.

Em caso de sintomas, as crianças devem ser levadas para o Pronto Atendimento Infantil de Araguaína (PAI), que atende 24 horas.

