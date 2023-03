Dois alunos de mergulho são resgatados no mar durante tempestade em Ilhabela, SP

Resgate foi feito por dois salva-vidas na Praia das Cabras. Alunos de mergulho entram em correnteza durante treino e precisam ser resgatados do mar em Ilhabela

Reprodução

Dois alunos de mergulho foram resgatados no mar durante um temporal na tarde desta terça-feira (28) na Praia das Cabras em Ilhabela (SP).

Segundo os guarda-vidas, que realizaram o resgate, os dois estavam treinando no mar quando uma correnteza os afastou da areia. Em vídeo publicado nas redes sociais é possível ver que chovia muito e o mar estava bastante agitado.

As vítimas entraram em pânico com a situação e foi necessário o uso de um bote para que o resgate fosse feito. Os dois foram retirados do mar sem ferimentos e deixados na praia em segurança.

valipomponi