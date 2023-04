Dois balões caem na Via Cambuí em São José dos Campos

Quedas foram registradas na manhã deste sábado (1); balões foram apreendidos e ninguém ficou ferido. Balão cai na Via Cambuí em São José dos Campos

Dois balões caíram na Via Cambuí, zona leste de São José dos Campos (SP), na manhã deste sábado (1). Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) atenderam a ocorrência. Os balões foram apreendidos pelos guardas e ninguém ficou ferido. Os donos dos balões não foram identificados e ainda não se sabe a procedência do material.

O incidente foi registrado durante a manhã, por volta das 10h. Pessoas que passavam pela via registraram o momento em que um dos balões caíram.

Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios é crime. A pena prevista, caso o autor do lançamento seja identificado, é a detenção de um a três anos e multa.

