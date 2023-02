Dois caminhões colidem na Rodovia Arlindo Bettio, em Teodoro Sampaio

Acidente foi registrado na noite desta terça-feira (14), na altura do km 26,600. Ninguém se feriu. Por motivos desconhecidos, caminhão bateu na traseira de outro na SP-613, em Teodoro Sampaio (SP)

Dois caminhões colidiram na noite desta terça-feira (14), na Rodovia Arlindo Bettio (SP-613), em Teodoro Sampaio (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, por motivos a serem esclarecidos, um dos veículos colidiu na traseira do outro na altura do km 26,600.

Os motoristas dos caminhões não sofreram ferimentos.

