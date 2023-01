Dois caminhões se envolvem em acidente na Via Dutra, em Paracambi

Batida aconteceu na altura do km 219, na pista sentido Rio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve queda de carga na faixa da direita e no acostamento. Um acidente entre dois caminhões deixou o trânsito lento na manhã desta quarta-feira (25) na Via Dutra, em Paracambi (RJ). A batida aconteceu na altura do km 219, na pista sentido Rio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve queda de carga de biscoito na faixa da direita e no acostamento.

O trânsito chegou a fluir pela faixa da esquerda, mas, por volta de 6h, a pista foi liberada. Neste mesmo horário, os motoristas enfrentavam um congestionamento de 1 km de extensão.

De acordo com a CCR, concessionária que administra a rodovia, ninguém ficou ferido.

Até a publicação desta reportagem, a dinâmica do acidente também era desconhecida.

