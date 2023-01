Dois carros vão parar no canteiro após colisão em trecho da BR-010, em Palmas

Acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (30) no sentido Taquaralto/Palmas. Pelo menos duas pessoas foram levadas para o hospital. Acidente entre dois carros na BR-010, no trecho de Palmas

Um acidente envolvendo dois carros deixou pelo menos duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (30), em trecho da BR-010 que passa por Palmas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a colisão foi no km 438 da via. (Veja acima a situação em que ficaram os veículos)

De acordo com informações apuradas pela TV Anhanguera, os veículos estavam sentido centro quando houve a colisão. Com o impacto, um dos carros foi parar no canteiro entre a BR e a marginal da via e ficou complemente destruído.

O motorista foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade hospitalar.

No outro carro havia três pessoas. Pelo susto do acidente, uma das pessoas ficou em estado de choque e também foi levada para o hospital, mas sem ferimentos. A parte frontal do carro ficou danificada.

A Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender as vítimas.

pappa2200