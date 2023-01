Dois comércios são roubados em horas em Pilar do Sul

Padaria e mercado foram alvo de criminosos armados com facas.

Pela similaridade dos crimes, Polícia Civil investiga se é o mesmo grupo.

Dois comércios foram assaltados no sábado (18) em Pilar do Sulx (SP). Criminosos invadiram uma padaria e um mercado armados com facas em questão de poucas horas. Ninguém foi preso.

De acordo com a dona da padaria, o comércio tinha acabado de abrir quando um criminoso entrou e foi ao caixa. A mulher foi ameaçada pelo homem armado de faca e com o rosto coberto com uma camiseta. O suspeito fugiu com R$ 75 e um maço de cigarro. A padaria fica no Jardim Santa Helena.

Segundo a polícia, algumas horas depois homens armados com facões invadiram um mercado no Centro. Eles renderam funcionários e levaram dinheiro. O valor não foi divulgado. Como os dois crimes foram parecidos, a Polícia Civil vai investigar se foram praticados pelas mesmas pessoas.



Padaria em Pilar do Sul teve R$ 75 roubados por assaltante (Foto: Reprodução/ TV TEM)

