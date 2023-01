Dois corpos carbonizados são encontrados dentro de carro na zona rural de Lagoa da Confusão

Vítimas foram levadas para o IML de Palmas e passam por exames de identificação. Carro foi encontrado na zona Rural de Lagoa da Confusão

Divulgação/Prefeitura de Lagoa da Confusão

Dois corpos foram encontrados dentro de um carro na zona rural de Lagoa da Confusão. O veículo foi incendiado e as vítimas estavam carbonizadas. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os corpos estavam em um veículo Fiat Uno com placa de Paraíso do Tocantins. A localização era uma estada vicinal dentro de uma fazenda distante 51 km da cidade.

Equipes da Polícia Civil e perícia estiveram no local e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) para identificação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um dos corpos tem uma prótese numerada, que será utilizada para identificação da vítima após confronto com registros hospitalares.

Como o outro corpo ficou muito queimado, a equipe do IML ainda estuda a forma como será feita a identificação, informou a SSP.

Pessoas que reconheceram a placa do carro se apresentaram no IML de Paraíso alegando que são parentes das vítimas, que estariam desaparecidas. Entretanto, a Polícia Civil informou que só poderá confirmar as identidades após a conclusão dos exames.

Equipes da 58ª Delegacia de Polícia Civil de Lagoa da Confusão estão investigando o caso.

valipomponi