Dois homens causam confusão na maternidade Nossa Senhora de Nazareth e são presos por desacato

Dois homens foram presos nessa segunda-feira (27), após causar confusão na maternidade Nossa Senhora de Nazareth, localizada no bairro Treze de Setembro, zona Sul de Boa Vista.

À Policia Militar, a recepcionista do hospital relatou que um homem, de 42 anos, chegou alterado no consultório exigindo atendimento à sua esposa grávida e passando na frente de várias outras mulheres que estavam esperando atendimento.

Quando a guarnição chegou no local encontrou o homem saindo do consultório, alterado e se escondendo atrás da esposa grávida. Aos policiais o homem relatou que já procurou atendimento várias vezes para a esposa e que ela sempre era mandada para casa.

Os policiais justificaram para o infrator que não era motivo para gritar e desrespeitar as regras do local, e o homem ficou mais alterado e começou a gritar dizendo que sua esposa iria morrer. Os policiais pediram para o homem se conter e ele começou a xingar a guarnição.

Um outro homem, de 33 anos, supostamente amigo do infrator, chegou a se aproximar na arma de um dos policiais da guarnição, sendo afastado por outro policial.

Os dois infratores, continuaram desrespeitando a guarnição e insinuando que iriam ligar para amigos que são policiais. Após outra guarnição de apoio chegar ao local, os homens se acalmaram.

O homem de 33 anos se recusou a ser conduzido para a delegacia e se trancou dentro do próprio carro, e após um diálogo com a polícia resolveu ir, mas no próprio carro. Chegando na delegacia, os homens se recusaram a fornecer os dados pessoais.

O caso foi encaminhado para a central de flagrantes.

