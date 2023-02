Dois homens em uma moto são baleados na RJ-116 entre Santo Antônio de Pádua e Miracema; um deles morreu

Vítimas estavam em uma moto quando criminosos passaram e atiraram contra o veículo. Homem é morto a tiros e outro fica ferido na RJ-116

Um homem de 48 anos foi morto a tiros e outro ficou ferido na manhã desta quarta-feira (15) na RJ-116, entre um posto de combustível e uma fábrica, na rodovia que liga Santo Antônio de Pádua a Miracema, no Noroeste Fluminense. As duas vítimas estavam em uma moto quando criminosos passaram e atiraram contra o veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe do Destacamento de Santo Antônio de Pádua foi acionada às 6h30 para atender duas vítimas de tiros e que, após o crime, teriam caído da motocicleta.

Um jovem de 24 anos com escoriações foi socorrido ao Hospital Municipal Hélio Montezano, em Santo Antônio de Pádua. Já o corpo do homem que morreu foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade.

A Polícia Civil investiga o caso.

Denúncias anônimas podem ser passadas ao telefone (22) 99996-9499 do Disque Denúncia do Batalhão de Santo Antônio de Pádua. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto, segundo a Polícia.

Vittorio Ferla