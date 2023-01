Dois homens ficam feridos após acidente com elevador em Itabaiana

A informação foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambulância do SAMU Sergipe

g1/Arquivo

Dois homens, de 34 e 27 anos, ficaram feridos após o elevador desabar no supermercado Messias Peixoto, em Itabaiana. A informação foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Eles foram socorridos pelo Samu e atendidos primeiramente no Hospital Regional de Itabaiana. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Sergipe (SES), após constatação de fratura do fêmur, o paciente de 27 anos foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Sergipe João Alves Filho.

Ainda segundo a SES, os dois pacientes estão estáveis e recebendo cuidados médicos nas unidades.

O que diz o supermercado

De acordo com a assessoria jurídica do supermercado, o acidente aconteceu com apenas uma pessoa, que é prestador de serviços e fazia uma manutenção no elevador.

Vittorio Ferla