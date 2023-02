Dois homens ficam feridos após veículo capotar na Avenida Miguel Dahma, em Presidente Prudente

As vítimas foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ana Jacinta e ao Hospital Regional (HR). Duas pessoas sofreram ferimentos leves após veículo capotar, em Presidente Prudente (SP)

Vinícius Alonso/TV Fronteira

Dois homens ficaram feridos após veículo capotar na Avenida Miguel Dahma, na manhã desta terça-feira (7), em Presidente Prudente (SP).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista seguia na via por volta das 8h, quando perdeu o controle da direção do carro ao passar por uma rotatória.

O veículo capotou próximo a um viaduto da via.

O motorista e o passageiro sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ana Jacinta e para o Hospital Regional (HR).

Vinícius Alonso/TV Fronteira

