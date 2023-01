Caso aconteceu na noite de segunda-feira (30) em um posto de combustíveis na BR-116. Vítimas estavam em uma moto, passando pela pista lateral da rodovia, e bateram em uma viatura da PRF. Dois homens morrem após acidente em Sapucaia do Sul

Duas pessoas morreram após baterem uma moto em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. O caso aconteceu por volta das 22h30 desta segunda-feira (30) em um posto de combustíveis no km 252 da BR-116.

De acordo com testemunhas, as vítimas estavam em uma moto passando pela pista lateral da rodovia. A moto atropelou um cachorro que cruzou a pista e seguiu desgovernada até atingir a viatura, que estava estacionada no posto de combustíveis.

De acordo com a PRF, os dois ocupantes da moto tinham 41 e 42 anos e morreram na hora. Eles não tiveram a identidade confirmada. Os policiais rodoviários não ficaram feridos.

