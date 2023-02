Dois homens morrem e 12 pessoas são presas durante operação em SE e BA contra o tráfico de drogas

A investigação, que durou oito meses, foi desencadeada a partir de uma apreensão de drogas que ocorreu na feira de Tobias Barreto. Operação cumpre 22 mandados de prisão contra investigados por tráfico de drogas

SSP/SE

Dois investigados por tráfico de drogas morreram e outras 12 pessoas foram presas durante uma operação das polícias Militar e Civil realizada terça-feira (14) nas cidades sergipanas de Estância, Tobias Barreto e Aracaju, além do município baiano de Itapicuru. O objetivo era cumprir 22 mandados de prisão.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os homens morreram ao entrar em confronto com os policiais. Entre os presos, há nove homens e duas mulheres. Ao todo, foram apreendidos 6,7 quilos de maconha, um de cocaína e dois revólveres.

A investigação, que durou oito meses, foi desencadeada a partir de uma apreensão de drogas que ocorreu na feira de Tobias Barreto.

“A apuração policial identificou alguns integrantes de um grupo envolvido com o tráfico de drogas em Estância e em Tobias Barreto. A investigação foi iniciada a partir de uma prisão em flagrante”, disse o delegado Francisco Gerlandio.

O líder do grupo criminoso, segundo o delegado, atua em Estância e é natural da Bahia. “Ele tem muitas passagens criminais e já foi condenado por tráfico de drogas”.

Ao longo da investigação, que foi conduzida pela Delegacia de Tobias Barreto e contou com informações da Divisão de Inteligência (Dipol), foram apreendidos seis quilos de drogas, sendo cinco quilos de maconha e um de cocaína.

Vito Califano