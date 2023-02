Dois homens morrem e PM é preso durante operação policial em Neópolis

Grupo era especializado na prática de tráfico de drogas, venda ilegal de arma de fogo e homicídios. Operação conjunta identifica cinco investigados por homicídios e tráfico de drogas no Baixo São Francisco

Dois homens investigados por integrarem um grupo criminoso que atuava na região do Baixo São Francisco morreram em confronto com a Polícia Civil na cidade de Neópolis nesta quarta-feira (1º). Outros três suspeitos foram presos durante a operação, entre eles um policial militar.

Segundo o delegado Alisson Lial, o grupo era especializado na prática de tráfico de drogas, venda ilegal de arma de fogo e homicídios.

“Em fevereiro de 2021, os membros do grupo assassinaram três jovens em Propriá, sendo que a vítima pretendida encontrava-se em outro local diferente daquele onde ocorreram as mortes, não tendo sido atingida pelos disparos. A motivação teria sido a disputa pelo comando do tráfico de drogas”, detalhou.

Foram apreendidas três armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9 milímetros, uma pistola calibre .635 e um revólver calibre .38, além de diversas munições de mesmo calibre intactas e deflagradas, materiais comumente utilizados para marcação de chassi de veículos automotores, aparelhos celulares e outros objetos que eram utilizados pelo grupo criminoso.

A Polícia Civil orienta que informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

