Foram apreendidas drogas, armas de fogo e balaclavas. Dois homens morrem e um é preso durante operação em condomínio na Zona Sul de Aracaju

SSP/SE

Dois homens morreram e um foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em um condomínio no Bairro Inácio Barbosa, em Aracaju, nesta sexta-feira (24).

Segundo o delegado Rafael Kaufer, contra os dois mortos havia mandados de prisão em aberto. Eles tinham envolvimento com uma organização criminosa da Bahia e forneciam drogas para Aracaju, principalmente para o Bairro Coroa do Meio.

“As investigações apontam que, há pelo menos seis meses, forneciam o material ilícito”, disse o delegado.

Os dois homens foram baleados ao entrar em confronto com os policiais no apartamento onde estavam. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Já o homem preso, que estava em outro apartamento do mesmo condomínio, em posse de uma pistola e drogas.

Ao todo, na operação, foram apreendidas três armas de fogo, sendo duas pistolas — uma de calibre 9 milímetros e uma 380 — e um revólver de calibre 38. Além dos armamentos, as equipes apreenderam substâncias como ecstasy, cocaína, crack e maconha.

Vittorio Rienzo