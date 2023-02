Dois homens que se passavam por policiais civis são presos pela GCM de Suzano

Os homens carregavam dois distintivos falsos e dois simulacros. Além disso, o carro que eles dirigiam era roubado. Dois homens que se passavam por policiais civis são presos em Suzano

Dois homens foram presos pela Guarda Civil Municipal de Suzano, nesta quinta-feira (16), depois de se passarem por policiais civis. De acordo com informações da GCM, os homens abordaram uma viatura da guarda e se apresentaram como policiais, que estariam na Vila Urupês para cumprir mandados de prisão. Eles usavam um carro descaracterizado, o que gerou suspeitas.

Segundo a GCM, os homens tinham dois distintivos falsos e dois simulacros. Além disso, o carro que eles dirigiam era roubado.

Simulacros de arma de fogo e distintivos falsos foram encontrados com os suspeitos

Divulgação/Secop Suzano

Um dos homens já tinha passagem pela polícia e era foragido da Justiça pelo crime de roubo.

Os suspeitos foram levados à delegacia, onde disseram que estavam se passando por policiais corruptos, exigindo dinheiro de comerciantes para não denunciar associação com tráfico de drogas.

Vittorio Rienzo