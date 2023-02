Dois homens são assassinados a tiros em Barra Mansa

Crime aconteceu no bairro Piteiras. Vítimas foram socorridas para a Santa Casa, mas não resistiram aos ferimentos e viram a óbito. Dois homens foram assassinados a tiros na noite de quinta-feira (16) em Barra Mansa (RJ). O crime aconteceu na Rua José Pereira de Carvalho, no bairro Piteiras.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas chegaram a ser socorridas em estado grave para a Santa Casa, mas não resistiram aos ferimentos e morreram poucas horas depois na unidade médica.

A cena do crime passou por perícia para ajudar a Polícia Civil nas investigações.

O assassinato foi registrado na delegacia de Barra Mansa. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso e a motivação do homicídio ainda era desconhecida.

