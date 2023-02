Dois homens são mortos a tiros em Mendes

Crime aconteceu na Praça da Bandeira, no Centro. Segundo a polícia, uma das vítimas chegou a ser levada para hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Dois homens foram morto a tiros na noite de quinta-feira (9) em Mendes (RJ). O crime aconteceu na Praça da Bandeira, no Centro.

Segundo a polícia, os agentes escutaram os tiros e foram até o endereço averiguar a situação. Quando chegaram lá, dois corpos foram encontrados estendidos no chão.

O Samu foi até o local e constatou a morte de um deles. O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Já o outro baleado foi levado levado para o Hospital Santa Maria. Ao g1, a unidade médica informou que o paciente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A cena do crime passou por perícia para ajudar a Polícia Civil nas investigações.

Um patrulhamento foi feito pelas redondezas para tentar identificar os autores do crime. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Rienzo