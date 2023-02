Dois homens são mortos a tiros em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal

Crime aconteceu na noite de domingo (5) perto de viveiros de camarão na região de Barreiros. Duplo homicídio ocorreu em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal

Um duplo homicídio foi registrado na noite de domingo (5) na região de Barreiros, próximo a viveiros de camarão em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal.

As vítimas não foram oficialmente identificadas pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) até o início da manhã desta segunda-feira (6).

Segundo a Polícia Militar, equipes do 16º Batalhão foram acionadas por volta das 19h30 com a informação de que pelo menos 10 tiros teriam sido ouvidos na região. Os militares encontraram o local de crime, na região, com duas pessoas mortas.

Um homem que se apresentou como pai de uma das vítimas afirmou que o filho havia saído de casa sozinho, a cavalo, pouco tempo antes do crime. Ainda afirmou que o jovem era trabalhador, vendia feijão junto com o ele na feira e tinha o sonho de ser vaqueiro.

Segundo as informações preliminares levantadas pela PM nenhuma das vítimas tinha passagem pela polícia. A motivação do crime ainda será investigada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Nenhum suspeito foi preso.

