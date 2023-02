Dois homens são presos após denúncia de que cometeriam roubo e sequestro em Aperibé, no RJ

Suspeitos estavam com drogas, arma e munição e foram encontrados após um cerco policial no Centro. Suspeitos foram presos e carro e material que seria usado em roubo foram apreendidos em Aperibé

Divulgação/PM

Dois homens, um de 44 anos e outro de 46, foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico nesta terça-feira (28) no Centro de Aperibé, no Noroeste Fluminense. A dupla foi presa após denúncia de um possível roubo seguido de sequestro que aconteceria próximo a um clube no município.

Policiais militares do Batalhão de Santo Antônio de Pádua foram informados que criminosos estavam planejando roubar e sequestrar um vendedor de joias da região. Os militares foram à Rua Joaquim Cipriano Figueira no Centro e montaram um cerco.

Policiais montaram um cerco e conseguiram prender dupla antes que eles cometessem roubo e sequestro em Aperibé

Divulgação/PM

De acordo com a PM, ocupantes de um carro branco com placa do Espírito Santo passaram três vezes próximo às equipes de forma suspeita. O carro foi interceptado, foi dada ordem de parada, o motorista deu marcha à ré para possivelmente fugir da abordagem, mas os policiais agiram de forma rápida e impediram a fuga dos suspeitos.

Com as mãos na cabeça os homens saíram do carro e deitaram no chão.

De acordo com o tenente-coronel Cobarge, comandante do 36° BPM de Santo Antônio de Pádua, os dois suspeitos foram revistados e os policiais encontraram dois celulares.

“Já no interior do veículo, que estava sem o banco traseiro, havia um par de placas, machado, rolo de fita; na porta do lado do carona, um revólver da marca Taurus de calibre 38 e sete munições; embaixo do banco do carona, uma sacola contendo 34 pinos de cocaína; no porta-luvas, quatro balaclavas e três pares de luvas; Já no console central, uma pistola falsa”, disse o comandante.

O caso foi apresentado na delegacia de Santo Antônio de Pádua e os dois suspeitos vão passar por audiência de custódia. A dupla deve permanecer presa à disposição da Justiça. O carro usado pelos suspeitos permaneceu apreendido e será periciado, pois existe suspeita que o mesmo tenha sido clonado.

Vito Califano