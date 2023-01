Dois homens são presos com drogas e arma em Itaperuna

Polícia Militar apreendeu drogas e pistola durante ação no bairro Niterói. Dois homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, durante ação de policiais militares na noite desta quinta-feira (19) no bairro Niterói.

A operação começou após denúncia anônima. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos tentaram fugir quando viram os agentes.

Com os homens, a policia encontrou uma pistola, um carregador, munições, pinos e papelotes de cocaína, buchas e dois tabletes de maconha, balança de precisão, anotações e material de endolação.

O material e os homens foram levados para a 143ª DP, em Itaperuna.

Vittorio Ferla