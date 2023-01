Dois homens são presos depois de assaltarem torcedores do Grêmio em Porto Alegre

Suspeitos roubaram celulares e um boné. Antes do jogo entre Grêmio e São José também teve briga entre as torcidas. Celular e boné foram roubados por torcedores do São José

Eduardo Paganella/RBS TV

Dois homens foram presos em flagrante, na noite de domingo (29), depois de assaltarem torcedores do Grêmio, em Porto Alegre. O caso aconteceu depois do jogo entre Grêmio e São José, realizado no estádio Passo D’Areia. Os dois presos estavam com camisas do São José.

Torcedores brigam e causam estragos

De acordo com policiais do 11º batalhão da Brigada Militar, um pai e dois filhos, torcedores gremistas, deixavam o estádio depois da partida quando foram abordados por um grupo de torcedores do São José, na Avenida Assis Brasil, perto do acesso para a Plínio Brasil Milano.

Foram levados telefones celulares e outros pertences, como um boné. Durante a confusão, um idoso de 65 anos foi agredido e ficou ferido.

A Brigada Militar foi acionada e fez rondas na região, até que encontrou um grupo de oito torcedores caminhando pela área. Ao serem abordados, os homens se dispersaram mas dois acabaram sendo presos com os pertences roubados.

Briga antes do jogo

Mais cedo, torcedores dos dois times entraram em confronto. Houve estragos em veículos estacionados no entorno do estádio. Ninguém foi preso.

Conforme informações da Rádio Gaúcha, um grupo de cerca de 60 gremistas encurralou cerca de 20 torcedores do São José, o que gerou confronto e correria na Rua Padre Hildebrando, acesso da torcida local no estádio.

A polícia agiu na sequência e controlou o foco do problema. Pelo menos três veículos foram danificados com pedras, um deles da Rádio Gaúcha. Rojões também foram utilizados pelos torcedores na briga.

Vittorio Rienzo