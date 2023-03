Dois homens são presos e adolescente é apreendido após pancadaria em hospital da Grande SP; VÍDEO

Confusão foi no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos e teria começado depois que os suspeitos, que acompanhavam uma paciente, reclamaram do atendimento. Um segurança foi agredido com barra de ferro e precisou de atendimento médico. Dois são presos e um menor apreendido após pancadaria no Hospital Regional de Ferraz

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido depois de se envolverem em uma pancadaria no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, na noite deste domingo (5). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a confusão começou após uma reclamação do atendimento (assista acima).

Também segundo a SSP, dois seguranças foram agredidos, sendo que um deles precisou de suporte médico. Foram danificadas portas, vidros, uma corrente divisória, bem como outros itens do hospital. A Polícia Militar foi chamada e o caso foi registrado como lesão corporal, dano, ameaça e corrupção de menores na Delegacia Central da cidade.

LEIA TAMBÉM

Segurança é demitido após agredir paciente em UPA de Mogi das Cruzes; VÍDEO

A ocorrência foi por volta das 20h. Um dos vigilantes contou à polícia que ouviu uma discussão e que, quando chegou para ver o que estava acontecendo, começou a ser ofendido pelo acompanhante de uma paciente. Ele relata que o homem levou a mulher até a sala do médico, perguntou se iria demorar e começou a reclamar.

O segurança afirma ainda que os homens não se contentaram mesmo depois de passar na frente de outras pessoas. Eles colocaram a paciente em uma cadeira de rodas e acabaram interferindo no atendimento. Depois, segundo o profissional, ficaram entrando na sala de medicação para acelerar os enfermeiros.

Como é autorizada a entrada de apenas um acompanhante, o vigilante voltou a falar com eles, o que deu início a uma briga. O relato aponta que os homens saíram quebrando tudo e até fizeram ameaças. Um deles ainda teria agredido um dos seguranças na cabeça com uma barra de ferro que é usada para demarcar filas.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou ao g1 que o paciente M.E.O.R foi atendido por profissional de clínica geral, recebeu medicação e, após retorno médico, recebeu todas as orientações pertinentes, tendo sido encaminhado para acompanhamento na Unidade Básica de Saúde (UBS).

A pasta acrescentou que o paciente em questão estava acompanhado por quatro pessoas, que estavam alcoolizadas e iniciaram uma confusão por não quererem aguardar o atendimento de outros pacientes que já estavam no local, inclusive com agressão aos profissionais da unidade e dano ao patrimônio público. A Polícia Militar foi acionada e, após a chegada dos agentes, a situação foi controlada. Na ocasião, a unidade realizou boletim de ocorrência e os atendimentos não foram prejudicados.

A SES ainda informou que o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos é referência para atendimento na região do Alto Tietê e, somente neste domingo (5), foram atendidos 693 pacientes, inclusive com a realização de diversos procedimentos cirúrgicos de urgência e emergência.

O que dizem os suspeitos

Dois homens são presos e adolescente é apreendido após pancadaria em hospital da Grande SP

Reprodução/Redes Sociais

Um dos homens relatou que foi ao hospital com os irmãos, incluindo um adolescente, e a cunhada, que estava passando mal. Eles seguiram direto para a emergência e, como não havia ninguém, chamaram pelos seguranças. Enquanto isso, um dos profissionais teria reclamado que o carro da família estava estacionado na emergência.

Depois, um dos suspeitos seguiu com a paciente para dentro do hospital, enquanto o outro saía para buscar a documentação dela. O homem relata que, quando chegou, encontrou a cunhada gritando de dor. Não soube dizer se ela estava medicada, mas pensou que seria melhor levá-la ao Hospital de Guaianazes.

Conta que neste momento ouviu uma gritaria e, ao verificar a situação, viu um dos seguranças indo pra cima do irmão dele. O grupo se envolveu em uma discussão e houve agressões. À polícia, relata que, no ‘calor das emoções’, objetos do hospital foram danificados, mas não soube dizer quem foi o responsável pelos danos.

O menor, que acompanhava os irmãos e foi apreendido, afirma que um dos vigilantes o agarrou, prendeu na parede e arranhou a mão dele.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vito Califano