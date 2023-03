Dois homens são presos e um adolescente apreendido após tiroteio em Miracema, no RJ

PM foi informada sobre um confronto entre traficantes e ao chegarem no bairro Nossa Senhora Aparecida foram recebidos a tiros; ação aprendeu armas e drogas. Material apreendido após tiroteio em Miracema, no RJ

Dois homens, de 18 e 24 anos, foram presos em flagrante e um adolescente de 17 anos foi apreendido no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Miracema, no Noroeste Fluminense, nesta quinta-feira (23).

A ação foi realizada por policiais civis da cidade e policiais militares do Batalhão de Santo Antônio de Pádua após um tiroteio que assustou os moradores. Foram apreendidas drogas, armas e produtos do tráfico de drogas no município. Até biscoitos e pão foram apreendidos, que provavelmente seriam usados pelos criminosos enquanto estivessem no esconderijo.

De acordo com o comandante do 36° BPM (Pádua), tenente-coronel PM Marcelo de Castro Corbage, os militares foram informados que teria um confronto entre traficantes em uma área de mata.

“Chegando no local os policiais militares foram recebidos com tiros. Teve uma grande troca de tiros entre traficantes e policiais. Ninguém ficou ferido e os policiais conseguiram prender uma das principais lideranças das facções criminosas”, disse o comandante.

Entre os materiais apreendidos estão:

uma pistola cal.40;

uma pistola cal. 9 mm;

duas granadas;

37 munições cal. 9mm;

6 carregadores de pistola 9mm;

um carregador de pistola cal. 40;

um tablete de maconha pesando 17,5 gramas;

quatro aparelhos celulares;

e um cinto de guarnição.

O caso foi apresentado na 137ª Delegacia de Miracema.

Os suspeitos passarão por audiência de custódia que é o momento em que o juiz verifica a legalidade da prisão e se ocorreu alguma agressão e depois, possivelmente, ficarão à disposição da Justiça em unidades prisionais.

