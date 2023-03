Dois homens são presos em flagrante suspeitos de desvio de carga e registro de falsa ocorrência de roubo em Propriá

De acordo com a Polícia Civil, eles transportavam a carga e a desviaram para receptadores. Policial civil de Sergipe

Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de desviar uma carga de 65 toneladas de rações para animais e registrar um boletim de ocorrência, no município de Propriá, relatando um falso crime de roubo nessa quinta-feira (9). De acordo com a Polícia Civil, eles transportavam a carga e a desviaram para receptadores.

Ambos os suspeitos são naturais de Pernambuco. Segundo as investigações, eles já haviam registrado diversos boletins de ocorrência no estado e em Alagoas informando situações semelhantes envolvendo cargas. Ainda de acordo com a polícia, o prejuízo para as empresas foi milionário.

Eles foram levados ao Centro de Operações Policiais Especiais, em Aracaju, e devem ser indiciados por apropriação indébita, organização criminosa e comunicação falsa de crime.

As investigações continuam em andamento para chegar oas demais indivíduos que compõem a organização criminosa. Informações e denúncias podem ser feitas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

