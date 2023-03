Dois homens são presos por estelionato na Mogi-Dutra, em Mogi das Cruzes

Segundo a Polícia Rodoviária, dupla se passava por atendentes de banco e utilizavam cartões das vítimas para realizar transações bancárias. A ocorrência está sendo registrada na Central de Flagrantes, em Mogi. Dois homens são presos por suspeita de estelionato na Mogi-Dutra

A Polícia Rodoviária prendeu dois homens por suspeita de estelionato, nesta sexta-feira (10), na Rodovia Mogi-Dutra, em Mogi das Cruzes. A prisão ocorreu por volta das 17h, na descida da via, sentido Mogi.

Segundo a polícia, durante uma abordagem os policiais perceberam que os dois ocupantes do carro apresentavam nervosismo. Após realizarem uma vistoria no veículo, foram encontrados dois cartões bancários. No entanto, os cartões não correspondiam a nenhuma das duas pessoas abordadas. Em seguida, eles confessaram o crime.

Eles mandavam uma mensagem via SMS para as vítimas dizendo que o banco tinha autorizado compras e que se a pessoa não reconhecesse a compra era necessário entrar em contato com o banco, através de um número que eles utilizavam, com a promessa de resolver o problema.

A vítima entrava em contato pelo telefone. Um dos homens se passava por atendente do banco e falava que tinham identificado a compra, que iria bloquear o cartão, mas precisava recolher os cartões. Com isso, os golpistas iam até a casa das vítimas, recolhiam os cartões e realizavam diversas compras.

Segundo a polícia, os homens disseram que estavam a caminho da casa de uma das vítimas e que aplicam este tipo de golpe há cerca de três meses na região. O dono dos cartões que foram apreendidos foi identificado. O carro também foi apreendido.

A ocorrência está sendo registrada na Central de Flagrantes, em Mogi das Cruzes.

