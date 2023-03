Dois homens são presos por furto a casa de condomínio de alto padrão em Mogi das Cruzes

Segundo a Polícia Militar, todos os suspeitos estavam armados. O condomínio conta com aproximadamente 1,5 mil casas. Dois homens são presos por tentativa de furto a casa de condomínio de alto padrão de Mogi

Um grupo de criminosos furtaram um condomínio de alto padrão de Mogi das Cruzes, nesta sexta-feira (3). Dois suspeitos foram presos, enquanto outros integrantes conseguiram fugir.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 16h30, um grupo de criminosos entrou no condomínio, que fica na Estrada do Itapeti, localizado às margens da Rodovia Mogi-Dutra, para praticar um assalto.

As informações iniciais são de que este grupo era formado por seis pessoas. Todos estavam armados. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter dois suspeitos, que foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Mogi. Os outros quatro fugiram.

Não há informações de vítimas e se alguém ficou ferido. O condomínio conta com aproximadamente 1,5 mil casas. Em um grupo dos moradores, muitos questionam sobre como os criminosos conseguiram entrar no condomínio, pois o controle de acesso é feito por identificação facial. Os moradores precisam cadastrar o rosto para conseguirem entrar.

Diversos produtos foram furtados, como perfumes importados, uma mala, quantia em dinheiro e roupas.

Perfumes importados, dinheiro, roupas e outros produtos foram furtados da casa

TV Diário/Reprodução

Ação da Polícia Militar

O cabo da PM Reinaldo Gonçalves explicou que os policiais foram acionados pela equipe de segurança do condomínio. “A gente tava fazendo o patrulhamento próximo ao local quando a gente recebeu informação da segurança do condomínio Aruã que haviam dois suspeitos próximos a uma rua, Rua Barretos, onde foi o local do furto. Como estávamos próximos, chegamos já rápido no local, junto com outras viaturas e conseguimos fazer o cerco. Os indivíduos pularam da residência, adentraram uma outra casa ao lado e foram detidos. Do lado de fora, estavam as roupas, os produtos do furto. No local eles já disseram que estavam adentrando na residência pra furtar”, disse o cabo da PM Reinaldo Gonçalves.

“Tinha mais indivíduos em outro veículo dando cobertura, que seria um caminhão e um outro veículo vermelho, só que esses veículos não foram localizados e eles conseguiram se evadir. Então, agora durante a investigação vai verificar quais são os veículos, as placas já estão em mãos do delegado pra verificar e como que eles conseguiram entrar no condomínio”, disse o cabo.

Ele ainda informou que a Polícia Civil irá investigar se houve facilitação por parte de funcionários para que os suspeitos pudessem entrar no condomínio. “Vai ser investigado essa situação, porque eles entraram com um veículo e esse veículo não foi localizado lá dentro. Então, há suspeita de que eles tiveram uma facilitação pra entrar dentro do condomínio. Eles entraram dentro de um veículo, mas vai ser investigada a situação toda, como eles conseguiram entrar e por quê eles estavam nessa residência. Se eles sabiam se tinha algum morando, se tava alguém no local no momento e como que eles sabiam que a casa tava fechada”.

Os produtos apreendidos também passarão pela perícia para depois serem devolvidos à vítima. “Vai ser feita a perícia, o delegado vai relacionar todos os produtos. Vai ser entregue depois ao proprietário, à vítima que daqui a pouco tá vindo pra delegacia, e depois vai ser aberto inquérito policial, fazer parte do inquérito”.

Ainda de acordo com o cabo, os dois indivíduos tinham passagem criminal e são moradores de Itaquaquecetuba. Ele também confirmou que a família que teve a casa furtada ficou surpresa ao saber do acontecido.

Ufficio Stampa