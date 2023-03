Dois homens são presos suspeitos de associação para o tráfico em Itaocara, no RJ

Mandados de prisão expedidos pela Justiça foram cumpridos por policiais civis da Delegacia de Itaocara e militares. Dois homens foram presos em cumprimento a mandados de prisão por associação para o tráfico de drogas nesta quarta-feira (15) em Itaocara, no Noroeste Fluminense.

Durante a tarde, policiais civis coordenados pelo delegado Dr. Mário César Monnerat foram ao bairro Cidade Nova cumprir um mandado expedido pela Justiça contra um jovem de 27 anos. De acordo com a Polícia Civil, os policiais cercaram a casa e prenderam o suspeito.

Já no final da tarde, os policiais civis foram ao distrito de Valão do Barro cumprir o mandado contra um jovem de 28 anos.

“Os agentes descobriram que o foragido estava se escondendo numa casa bem afastada do Centro. Foi realizado um cerco a essa residência onde o procurado estava morando, com o apoio de policiais militares da 2ª Cia de Itaocara, as equipes o capturaram”, disse o delegado.

Os suspeitos foram levados à delegacia, serão encaminhado à audiência de custódia, momento em que o juiz verifica a legalidade da prisão e se ocorreu alguma agressão, e depois provavelmente ficarão à disposição da Justiça em uma unidade prisional.

Mata