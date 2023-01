Dois homens são presos suspeitos de envolvimento no assassinato do sargento da PM em Paraty

Suspeitos foram localizados nos bairros Graúna e Várzea do Corumbê. Crime aconteceu na terça-feira, quando Renato Tostes Carvalho foi baleado na Rio-Santos, na altura da Praia de São Gonçalinho. Fuzil utilizado no crime em Paraty

Divulgação/Polícia Civil

Dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato de um sargento da PM foram presos na quinta-feira (26) em Paraty (RJ). Eles foram localizados por policiais civis e militares nos bairros Graúna e Várzea do Corumbê.

O crime aconteceu na terça-feira (24). Na ocasião, Renato Tostes Carvalho, de 44 anos, foi atingido pelos tiros quando passava de moto na Rio-Santos, na altura da Praia de São Gonçalinho.

Os disparos atingiram o policial e o veículo em que ele estava. O sargento foi socorrido por uma equipe de resgate da CCR RioSP, que administra a rodovia, e levado às pressas para o Hospital Municipal Hugo Miranda. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo o delegado de Paraty, Marcelo Russo, o inquérito policial já está em processo de conclusão e já foram identificados os outros dois suspeitos de envolvimento no crime.

“Continuaremos intensificando as ações integradas para localizarmos e capturarmos os outros dois executores do homicídio do policial militar. Este inquérito já encontra finalizado com a identificação completa da autoria e materialidade já comprovada. “, explicou o delegado.

O delegado ainda completou que o motivo do homicídio foi considerado torpe como vingança, porque a vítima foi um policial proativo que efetuou muitas prisões na cidade.

Durante a prisão dos suspeitos também foi apreendido o fuzil utilizado no crime. Os dois homens foram encaminhados para a delegacia de Paraty e estão à disposição da Justiça.

Outros 12 homens foram presos

A Polícia Civil informou que além dos dois envolvidos no homicídio, outros 12 homens foram presos nos últimos dois dias. Os 14 suspeitos possuem ligação com a maior facção de tráfico de drogas do estado do Rio de Janeiro.

Foram apreendidos uma grande quantidade de drogas, três pistolas e um revólver.

