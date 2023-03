Mandados de prisão foram cumpridos durante ação conjunta das polícias Civil de Miracema e Laje do Muriaé junto com a PM. Dois homens são presos suspeitos de tentativa de homicídio em Laje do Muriaé, no RJ

Divulgação/PM

Dois homens, sendo um de 22 anos e outro de 26, foram presos nesta quinta-feira (2) suspeitos de tentativa de homicídio em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense.

Uma ação conjunta das polícias Civil de Miracema e Laje do Muriaé com a Polícia Militar foi realizada no final desta madrugada no Morro do Querosene. Na casa do homem de 26 anos os agentes apreenderam 27 sacolés de maconha.

De acordo com investigação policial, a dupla está envolvida em uma tentativa de homicídio que ocorreu no Centro do município no dia 24 de fevereiro.

Os suspeitos foram levados à 138ª Delegacia Legal de Laje do Muriaé e permaneceu presa à disposição da Polícia Civil. Eles vão passar por audiência de custódia, momento em que o juiz analisa a legalidade das prisões e validade dos mandados. Depois, os suspeitos ficarão à disposição da Justiça em unidade prisional.

Relembre o caso

Um homem de 34 anos foi baleado quando estava na Rua Ferreira César, Centro de Laje do Muriaé, na noite da sexta-feira (24/02). A vítima foi atingida com um tiro no ombro direito e outro na testa, a munição ficou alojada. O homem recebeu os primeiros atendimentos na ambulância do Hospital Municipal. Por causa da gravidade dos ferimentos, o paciente foi levado ao Hospital São José do Avaí, em Itaperuna.

De acordo com testemunhas, os criminosos estavam em uma moto de cor vermelha, o que estava na carona efetuou três disparos de arma de fogo. A dupla fugiu sentido Miracema.

A tentativa de homicídio foi registrada na 137ª Delegacia Legal de Miracema, que investiga o caso.

