Dois homens suspeitos de estuprar menina de 13 anos são presos em Costa Marques, RO

Vítima foi socorrida por sitiantes depois de fugir e passar a noite vagando pela mata. Polícia Civil em Costa Marques, RO

Polícia Civil/Divulgação

Dois homens foram presos nesta sexta-feira (3), suspeitos de estuprarem uma adolescente de 13 anos, em Costa Marques (RO). A vítima foi encontrada por sitiantes depois de fugir e passar a noite vagando pela mata, em busca de socorro.

O crime aconteceu há quase duas semanas. A Polícia Civil investigou o caso para identificar os suspeitos e deflagrou a Operação Hórus para cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça.

De acordo com a polícia, os suspeitos são amigos. Eles teriam dado bebida alcoólica para a vítima, levado ela até um hotel no distrito de São Domingos e depois até um sítio no Km 28 da BR-429, onde o crime teria sido cometido.

Um casal de sitiantes encontrou a menina vagando pela mata depois de fugir e chamou o Conselho Tutelar.

Na residência de um dos suspeitos foram apreendidas duas espingardas e ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, além do mandado de prisão por estupro de vulnerável.

Os dois suspeitos foram encaminhados para o presídio de Costa Marques. As investigações devem ser concluídas e encaminhadas para o Ministério Público Estadual (MP-RO).

Armas apreendidas na casa de suspeito de estupro em Costa Marques, RO

Polícia Civil/Divulgação

Vittorio Rienzo