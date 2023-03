Dois influenciadores de Palmas são indiciados por sorteios ilegais na internet; um deles arrecadou mais de R$ 300 mil, diz polícia

Segundo a Polícia Civil, quantia teria sido acumulada em apenas quatro meses. Eles sorteavam carros, motos e outros bens de alto valor. Sorteios eram feitos pelas redes sociais dos investigados

TV Globo/Reprodução

Dois influenciadores digitais de Palmas foram indiciados pela realização de sorteios através da internet considerados ilegais por não terem autorização de órgãos reguladores. Eles sorteavam bens através de rifas e conforme investigação, foram levantados mais de R$ 300 mil em pouco mais de quatro meses.

No dia 28 de fevereiro deste ano, outra influenciadora de Palmas também foi indiciada pela mesma irregularidade. Em apenas uma das ações, ela chegou a arrecadar R$ 129 mil em 45 dias.

De acordo com a Polícia Civil, os indiciados, de 21 e 22 anos, vendiam rifas digitais por centavos através uma plataforma e nas redes sociais. As rifas valiam bens de alto valor, como carros, motos, capacetes e aparelhos celulares. Os jovens teriam promovido pelo menos 30 sorteios dessa forma.

A investigação apurou que um deles, que possui 65 mil seguidores, chegou a fazer o sorteio de um carro avaliado em R$ 50 mil. Com as rifas vendidas, arrecadou quase R$ 100 mil em cerca de um mês, garantindo um lucro de 100%.

O jovem que teria realizado o sorteio chegou a ser ouvido e informou aos policiais que arrecadou apenas o valor do veículo, situação que não foi confirmada como verdadeira pelos investigadores. O outro influenciador investigado teria cadastrado e sorteado três rifas, tendo um lucro menor.

Um deles afirmou ainda que não sabia sobre a ilegalidade e se comprometeu a informar os seguidores sobre a devolução do dinheiro dos que compraram as rifas, informou o delegado Diego Camargo, responsável pelo caso.

Para a realização deste tipo de ação, é preciso de autorização da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, do Ministério da Economia, e nenhum dos investigados tinha a liberação. A prática é identificada como loteria não autorizada, conforme consta na Lei das Contravenções Penais.

Se condenados pela prática, os investigados podem ter penas que vão de seis meses a dois anos de reclusão e pagamento de multa.

Caso o cidadão queira denunciar esse tipo de comércio ilegal, a Polícia Civil orienta que entre em contato com a 2ª Delegacia Especializada no Combate a Crimes de Menor Potencial Ofensivo (2ª Deimpo) de Palmas, através do telefone (63) 3571-8266.

