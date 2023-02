Dois jovens envolvidos com o tráfico são flagrados com armas, drogas e máscaras de terror em Barra Mansa

Caso aconteceu no bairro Siderlândia. Material foi apreendidodo e suspeitos, de 17 e 18 anos, foram levados para a delegacia. Máscaras de terror apreendidas em Barra Mansa

Dois jovens, de 17 e 18 anos, foram flagrados com armas, material usado no tráfico de drogas e máscaras de terror na tarde deste sábado (18) em Barra Mansa (RJ). O caso aconteceu no bairro Siderlândia.

Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam um patrulhamento pela área para coibir confrontos armados entre integrantes de facções criminosas rivais. Durante a patrulha, os policiais viram os dois rapazes armados no fim da Rua Suinam, em uma área de mata.

Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12, munições, rádios de comunicação, máscaras customizadas para tampar o rosto causando impacto de terror, além de 21 cápsulas com cocaína e 5 mil cápsulas vazias.

Os dois foram levados para a delegacia de Barra Mansa. O rapaz maior de idade ficou preso e vai responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Já o menor terá o caso apresentado ao Juizado da Infância e Juventude.

