Dois jovens morrem em acidente na BR-290, em São Gabriel

Divulgação/PRF

Dois jovens morreram em um acidente de trânsito, na BR-290, em São Gabriel, na manhã deste domingo (2). Eles foram identificados como Lucas dos Santos Bairros, de 24 anos, e Bruno Lauxen Silveira, de 20.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 5h, no km 416 da rodovia, o carro em que os jovens estavam atravessou a pista na ponte sobre o rio Vacacaí-Mirim, bateu no guard-rail no sentido contrário e capotou. Eles estavam voltando de São Gabriel para Santa Margarida do Sul, de onde eram naturais.

Os corpos ficaram presos às ferragens e só foram removidos por volta das 8h.

O trânsito no local chegou a ficar em meia pista mas já foi normalizado.

