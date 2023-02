Dois jovens são assassinados a tiros em Volta Redonda; motivo seria guerra entre traficantes, diz PM

Crime aconteceu na tarde desta quarta-feira, no bairro Dom Bosco. Vítimas têm aproximadamente 18 anos, diz Corpo de Bombeiros. Dois jovens foram assassinados a tiros na tarde desta quarta-feira (8) em Volta Redonda (RJ). O caso aconteceu na Avenida Beira Rio, no bairro Dom Bosco.

Os corpos ficaram estirados lado ao lado em uma calçada. As vítimas já estavam sem vida quando uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros chegou ao local. Segundo a corporação, os dois baleados têm aproximadamente 18 anos.

De acordo com a Polícia Militar, o crime teria sido motivado por uma guerra entre traficantes. Testemunhas disseram que os tiros foram disparados de um carro, que deixou o local logo após os disparos.

A cena do crime passou por perícia para pudessem ser levantadas informações que vão ajudar a Polícia Civil nas investigações.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda, que fica responsável pela apuração deste duplo assassinato. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado.

Qualquer informação que possa ajudar na elucidação destes homicídios pode ser passada para o Disque Denúncia pelo telefone 0800-026-0667.

Vittorio Ferla