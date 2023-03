Dois jovens são presos por envolvimento com o tráfico de drogas em Resende

Prisões aconteceram na Rua Dois, no bairro Baixada da Olaria. Foram apreendidas armas, drogas e uma quantia em dinheiro. Material apreendido em Resende

Divulgação/Polícia Militar

Mais dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos nesta segunda-feira (27) em Resende (RJ). As prisões são resultado de uma operação da Polícia Militar para combater a onda de violência no município.

Os dois casos aconteceram na Rua Dois, no bairro Baixada da Olaria. Denúncias de um suspeito armado levaram os policiais ao endereço, por volta de 16h.

Segundo a Polícia Civil, ao ver os agentes se aproximando, o jovem, de 21 anos, jogou a pistola embaixo de um carrinho de bebê e tentou fugir em direção oposta, mas foi alcançado poucos metros depois.

Os agentes apreenderam no local uma pistola calibre nove milímetros, um carregador e munições.

A Polícia Civil informou que o criminoso é suspeito de envolvimento nos homicídios que aconteceram no Centro e no bairro Paraíso.

A segunda prisão ocorreu por volta de 11h, na mesma rua. Os agentes da Polícia Militar estavam em patrulhamento na Rua Dois quando viram dois homens carregando duas mochilas. Eles correram ao ver os policiais se aproximando.

Pistola apreendida no bairro Baixada da Olaria, em Resende

Divulgação/Polícia Militar

Durante a perseguição, os suspeitos chegaram a pular muros e entrar em residências próximas. Um dos criminosos, um jovem de 22 anos, tentou escapar se escondendo em uma laje, mas os agentes tinham feito um cerco e conseguiram impedir a fuga.

Ao fazer uma revista nas mochilas, foram apreendidos duas pistolas calibres 40 e nove milímetros, 52 munições, quatro carregadores, 52 pedras de crack, 223 cápsulas de cocaína, 150 dolas de maconha, 22 skank, um coldre, um celular e uma quantia de dinheiro. O segundo envolvido não foi encontrado.

Os dois rapazes foram encaminhados para a delegacia de Resende, onde os casos foram registrados. Eles vão responder por tráfico, associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

