Dois meses após prisão, brasileira flagrada com cocaína na Indonésia aguarda julgamento em delegacia

Família tenta contato com defensor público que atua no caso da indiciada no país asiático para auxiliar na defesa. Mulher foi detida no fim de dezembro.

A brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, presa há dois meses por tráfico de drogas na Indonésia, aguarda julgamento pelo crime detida em uma delegacia local. Se condenada, a jovem de 19 anos pode ser submetida a pena de morte.

Conforme o advogado Davi Lira da Silva, que representa a jovem no Brasil, a família tenta contato com o defensor público que atua no caso no país asiático para auxiliar no processo.

“A defesa dela tem que ser feita nos dois países. O julgamento dela é lá, mas existem várias provas que devem ser produzidas aqui”, disse Silva.

O defensor cita, por exemplo, a alegação de que Manuela foi usada como ‘mula’ para levar a droga ao país e que ela não tem antecedentes criminais (leia mais abaixo).

O QUE SE SABE: brasileira foi presa com cocaína

QUEM É A BRASILEIRA: autônoma, mulher vendia perfumes e lingeries

Presa em aeroporto

Segundo Silva, a prisão da mulher ocorreu no aeroporto de Bali. Em 27 de janeiro a mulher foi indiciada por tráfico de drogas. A Embaixada do Brasil na Indonésia acompanha o caso.

A brasileira embarcou em Florianópolis no final de dezembro e foi detida com aproximadamente 3 quilos de cocaína no aeroporto da Ilha de Bali. No país, segundo o Ministério das Relações Exteriores, “pessoas detidas com entorpecentes, em qualquer quantidade poderão ser condenadas a penas que variam de vários anos de prisão até a pena de morte”.

Manuela tem residência em Santa Catarina, estado onde vive a mãe, e no Pará, onde o pai mora. Conforme o advogado, ela atuava como autônoma, vendendo perfumes e lingeries no Brasil.

Brasileira fala com a família pela 1ª vez desde que foi detida

Brasileira é presa em aeroporto; defesa diz que ela era ‘mula’

Indiciada foi mula, diz defesa

A defesa alega que a mulher foi enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina, que prometeu férias e aulas de surfe para ela no país asiático, e que ela foi usada como ‘mula’. Ainda, de acordo com Silva, ela chegou a abandonar a ideia, mas foi obrigada pela organização a continuar.

“Disseram que lá ela poderia orar nos templos para pedir a cura da mãe”, complementou o defensor.

Segundo Silva, a mãe dela sofreu um AVC e está internada.

Ao g1 SC, a Polícia Civil de Santa Catarina não passou detalhes sobre a suposta organização criminosa, mas informou que “todas as investigações são mantidas em sigilo”.

Ministério das Relações Exteriores

O Itamaraty disse em nota que acompanha o caso: “O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Jacarta, tem conhecimento do caso e vem prestando a assistência consular cabível à nacional, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”.

