Acidente envolveu um carro e uma carreta que transportava madeira. Vítimas morreram no local. Dois morrem em colisão frontal na Rodovia José Sab em Itatinga (SP)

Duas pessoas morreram em um acidente na Rodovia José Sab, no trecho que liga Itatinga (SP) à Rodovia Castelo Branco (SP-280), na tarde desta segunda-feira (6).

Segundo a Polícia Rodoviária, um carro e uma carreta bateram de frente. Com o impacto, os dois veículos foram lançados para o acostamento da rodovia.

O carro ficou com a frente completamente destruída. O motorista, de 54 anos, e o passageiro, de 58, morreram no local. A identidade deles não foi divulgada.

O condutor da carreta, que transportava madeira, não se feriu. O veículo chegou a capotar após a colisão, e a carga ficou espalhada pelo acostamento.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, a pista não precisou ser interditada.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

