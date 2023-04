Dois motoristas morrem após carros baterem de frente na RSC-453, em Caxias do Sul

Um deles ficou preso no seu veículo e teve o corpo carbonizado. Acidente aconteceu na madrugada deste sábado (1º). Carro ficou destruído após acidente em Caxias do Sul

Comando Rodoviário da Brigada Militar/Divulgação

Um acidente de trânsito matou dois motoristas na madrugada deste sábado (1º) na RSC-453, a Rota do Sol, em Caxias do Sul, na Serra. Um deles foi identificado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) como Paulo Ricardo dos Santos da Silva, de 35 anos. O outro, como ficou preso no veículo que dirigia e teve o corpo carbonizado porque o automóvel pegou fogo, não foi identificado ainda.

De acordo com o CRBM, Silva dirigia um carro modelo Celta pela rodovia quando, na altura do km 154, na região de Fazenda Souza, por volta das 3h30, bateu de frente contra um Monza. Os motoristas morreram. Dois passageiros que estavam no Monza foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Pompéia, em Caxias do Sul.

As circunstâncias do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil. O corpo do motorista do Monza foi levado para que o Instituto-Geral de Perícias (IGP) fizesse a análise necessária para poder identificá-lo.

Carro pegou fogo após acidente em Caxias do Sul

Comando Rodoviário da Brigada Militar/Divulgação

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vito Califano